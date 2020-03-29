Rusya'da 270 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, ölü sayısı 8 oldu

Rusya'da son 24 saat içinde 270 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Ölü sayısı 4 arttı ve 8 oldu.

Rusya Covid-19'la Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı son 24 saatte 270 artarak 1534 oldu. Vakaların 1014'ünün Moskova'da olduğu vurgulandı.

4 kişi daha hayatını kaybetti

Rusya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise kaydedilen 4 yeni ölümle 8'e yükseldi. Moskova'da 2, Orenburg Bölgesi'nde 1 ve St. Petersburg'da 1 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin 90 yaşında, kronik hastalığı bulunan bir hasta olduğu ifade edildi.

Toplam taburcu sayısı 64 oldu

Son 24 saatte 15 kişi hastalığı yenerek taburcu oldu. Rusya'da toplam taburcu sayısı 64 oldu.

Yaklaşık 183 bin kişi gözetim altında

Bu arada Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), ülke genelinde 182 bin 702 kişinin koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Rusya'da şimdiye dek toplam 273 bin 426 kişinin gözetim altına alındığını bildiren Rospotrebnadzor, 28 Mart itibarıyla gözetim altındakilerin sayısının 182 bin 702 olduğunu kaydetti.