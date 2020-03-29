Peskov: Putin, ulusa seslenmeden önce uzun süren ekonomi toplantısı gerçekleştirdi

Rus devlet televizyonu Rossiya 1'de 'Moskova. Kremlin. Putin' programının konuğu olan Peskov, Putin'in bu hafta içi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yaptığı ulusa sesleniş konuşmasına ilişkin arka plan bilgisi verdi.

Putin'in 24 Mart'ta uzun süren ekonomi toplantısı yaptığını aktaran Peskov, "Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü ve durumun gelişimine ilişkin farklı öngörüler sunuldu. Bunun sonucunda Devlet Başkanı, akşam saatlerinde ulusa seslenme kararı aldı. Putin'in yapacağı konuşma o gece ve ertesi sabah hazırlandı" dedi.

Peskov, Putin'in açıkladığı kararların kolay alınmadığını ve Rus yetkililer arasında tartışmalara yol açtığını kaydetti.