Rusya’da koronavirüse karşı üç ilaç geliştirildi

Rusya Bilimler Akademisi (RAN) Başkan Yardımcısı ve Tıbbi Biyoloji Bilimleri Bölümü Başkanı Vladimir Çehonin, akademiden uzmanların katılımıyla Rusya’da koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek üç ilaç geliştirildiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Vladimir Çehonin, akademiden uzmanların katılımıyla koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek üç ilaç geliştirildiğini ifade etti.

Birkaç yıl önce akademinin Ural Birimi Postovskiy Organik Sentez Enstitüsü’nde, Çinli bilim insanlarının şimdilerde koronavirüs tedavisinde kullanılabileceğini düşündüğü antiviral triazavirinin geliştirildiğini hatırlatan Çehonin, şunları söyledi:

“Şimdi bu ilacın özellikle de solunum yolu viral enfeksiyonunun tedavisinde kullanılabilen özel bir inhalan biçimi geliştirildi. Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde daha uygulanabilir olduğundan eminim. Böyle bir seçenek mevcut koşullarda son derece önemli.”

Çehonin’e göre, Postovskiy Organik Sentez Enstitüsü tarafından Moskova’daki Zelinskiy Organik Kimya Enstitüsü’yle birlikte, daha önce Japonya’da geliştirilen antiviral tedavisinde kullanılan favipiravir temelinde, ‘çok etkili’ bir başka ilaç daha geliştirildi. Rusya standartlarına uyarlanan bu ilaç da testler için uzman kuruluşlara verilmeye hazır.

‘Fortepren ilacı kinik testlerden geçti, tescil bekliyor’

Diğer yandan Gamaley Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nde Organik Kimya Enstitüsü ile beraber geliştirilen fortepren ilacı klinik testlerden geçti ve koronavirüs tedavisinde kullanılıp kullanılmayacağının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çehonin, “Fortepren klinik testlerden geçti, yani insanlar üzerinde bile denendi. Şimdi tescil edilme aşamasında. Ondan sonra Kovid-19’a karşı etkili olup olmadığının teyit edilmesine ilişkin testlere gönderilmesi gerekiyor” dedi.

Çehonin’e göre, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın da ilgilendiği bu üç ilaç, Rusya Bilimler Akademisi’nin hem de Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın çalışmalarında öncelikli hale geldi.