Rusya'da koronavirüs 1 can daha aldı, toplam ölü sayısı 9 oldu

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saat içinde 1 kişi öldü. Tespit edilen yeni vaka sayısı 302 olarak kaydedildi.

Rusya Kovid-19'la Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Pskov Bölgesi'nde koronavirüs tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı 9'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı 1.836

Bu arada Rusya'nın 35 bölgesinde 302 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların 212'si Rusya'da görülürken, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 1.836 oldu.