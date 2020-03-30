Moskova genelinde karantina uygulanmaya başlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina dönemi başladı. Kent sakinleri yalnızca en yakın market ve eczaneye gidebilecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in dün akşam saatlerinde duyurduğu karar doğrultusunda koronavirüsle mücadele amacıyla kent sakinleri bugünden itibaren karantinaya girdi.

Karara göre, Moskovalılar yalnızca en yakın market veya eczaneye gidebilecek, acil tedaviye başvurabilecek, evlerinin 100 metre uzağına kadar mesafede köpeklerini gezdirebilecek, çöpü çıkarabilecek ve sadece mecburi olması durumunda işe gidebilecek.

Tedbirlere uyum, kameralı yüz tanıma sistemi ile izlenecek

Karantina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen hafta ilan ettiği, çalışanların ücretlerini almaya devam edeceği tatil dönemi ile aynı anda başlıyor.

Alınan yeni tedbirler başkentteki kameralı yüz tanıma sistemi ile polis tarafından izlenecek. Bu tedbirlerle birlikte Rusya’nın sınırlarını kapatması kararı da yürürlüğe giriyor.

Mişustin, diğer bölge başkanlarından da karantina çalışma yapmalarını istedi

Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bölge başkanlarından da Moskova’daki gibi karantinaların başlatılması için çalışmalarını istedi.

Putin, geçen hafta çarşamba günü vatandaşların bu hafta çalışmayacağını, ancak yine de ücretlerini alacağını söylemişti.

Rusya’da şimdiye kadar 1534 koronavirüs vakası ve 8 ölüm kaydedildi. Vakaların 1000’den fazlası ise Moskova’da bulunuyor.

Salgının yayılmasını önleme kapsamındaki tedbirler, yaş fark etmeksizin tüm vatandaşları kapsıyor.

Restoran ve kafeler dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulmayan dükkanların kapatılmasının ardından Moskova sokakları boşaldı, ancak kent merkezindeki caddelerde yine de trafik var.