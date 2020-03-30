Moskova’daki bir hastanede Rus doktorların günlük yaşamı görüntülendi

Rus televizyon sunucusu ve doktor Yelena Malışeva, Rusya’nın başkenti Moskova’da 67 numaralı hastanenin enfeksiyon hastalıkları birimini ziyaret etti. Malışeva, koronavirüs bulaşan hastalarının tedavi edildiği birimde Rus doktorların çalışmalarını gözlemledi.
Malışeva’ya göre, birimdeki en yaşlı hasta 106 yaşında. Tüm hastalara hidrate oksijen veriliyor.
Doktorlardan bazıları tüm gün çalışıyor, başhekim ve yardımcısının da 10 gün boyunca hastanede kalması gerekiyor.
‘Onlar için önemli olan görevleri’
Malışeva, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
Malışeva, “Tüm hastane ve doktorların yaşamına dair 10 parça görüntü. Enfeksiyon riskini gerçekten taşıyan kişiler sadece doktorlar. Onlara bakın. Yüzleri görünmüyor, sadece maskeler, koruyucu gözlükler ve beyaz kostümleri var. Ve onları insan olmaktan uzaklaştıran bir şey yok. Onlara milyonlar verirdim. Ancak onlar için önemli olan para değil, görevleri” ifadelerini kullandı.
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📌 Вчера наша съемочная группа была в 67-й больнице. Там развёрнут новый инфекционный блок для больных с коронавирусом. Здесь 10 минут. 10 фрагментов жизни врачей и всей больницы. Пролистайте и посмотрите эти 10 страничек жизни. Мне повезло. Я врач. Поэтому я была внутри. В инфекционном блоке, в реанимации, везде. Единственные, кто сейчас действительно рискуют заразиться, это врачи. Посмотрите на них. Лиц нет: только респираторы, защитные очки и белые костюмы. И ничего не отвлекает от человеческой сути. Я бы платила им по 1.000.000. Но, деньги для них не главное. Главное дело. Дело, которому мы служим. Простите меня за высокие слова и невольный пафос. Но я, правда, счастлива, что я тоже врач. Мама, спасибо тебе за это. И спасибо мэру Москвы и его замам, спасибо министру здравоохранения Москвы за то, что у врачей есть все, чтобы лечить и спасать. От простых салфеток до супер приборов. Так и должно быть. Завтра в программе «Здоровье» специальный репортаж. Посмотрите! СЕГОДНЯ в 20:00 я проведу ПРЯМОЙ ЭФИР, посвященный Коронавирусу‼️Буду рада ответить на все ваши вопросы. #коронавирус
Hastanede sadece koronavirüs taşıyan hastalar bulunmuyor. Doktorlar ayrıca kırık, diyabet, kanser gibi rahatsızlıkları olan hastalarla da çalışıyor. Söz konusu birim ayrıca saat başı dezenfekte ediliyor.
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