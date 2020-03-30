Moskova’daki bir hastanede Rus doktorların günlük yaşamı görüntülendi

Rus televizyon sunucusu ve doktor Yelena Malışeva, Rusya’nın başkenti Moskova’da 67 numaralı hastanenin enfeksiyon hastalıkları birimini ziyaret etti. Malışeva, koronavirüs bulaşan hastalarının tedavi edildiği birimde Rus doktorların çalışmalarını gözlemledi.

Malışeva’ya göre, birimdeki en yaşlı hasta 106 yaşında. Tüm hastalara hidrate oksijen veriliyor.

Doktorlardan bazıları tüm gün çalışıyor, başhekim ve yardımcısının da 10 gün boyunca hastanede kalması gerekiyor.

‘Onlar için önemli olan görevleri’

Malışeva, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Malışeva, “Tüm hastane ve doktorların yaşamına dair 10 parça görüntü. Enfeksiyon riskini gerçekten taşıyan kişiler sadece doktorlar. Onlara bakın. Yüzleri görünmüyor, sadece maskeler, koruyucu gözlükler ve beyaz kostümleri var. Ve onları insan olmaktan uzaklaştıran bir şey yok. Onlara milyonlar verirdim. Ancak onlar için önemli olan para değil, görevleri” ifadelerini kullandı.

Hastanede sadece koronavirüs taşıyan hastalar bulunmuyor. Doktorlar ayrıca kırık, diyabet, kanser gibi rahatsızlıkları olan hastalarla da çalışıyor. Söz konusu birim ayrıca saat başı dezenfekte ediliyor.