Putin'den Moskovalılara çağrı: Karantinaya uyun

Rusya'daki federal bölgelerin yetkili temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, ülkedeki koronavirüs vakalarının büyük bölümünün görüldüğü başkent Moskova ile Moskova Bölgesi'nde yaşayanlara seslendi.

Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki sakinler için karantina kararı ve kısıtlayıcı önlemler alındığını belirten Putin, bu önlemlerin koronavirüs salgınıyla ilk olarak karşılaşan bu büyük, milyonlarca kişinin yaşadığı kent için gerekli olduğunu vurguladı.

Putin, "Moskovalılardan ve Moskova Bölgesi sakinlerinden bu zorunlu ancak tamamen gerekli adımlara, önleyici ve kısıtlayıcı önlemlere tam ciddiyetle ve tam sorumluluk bilinciyle yaklaşmalarını rica ediyorum. Şu anda söz konusu olan sizin sağlığınız, güvenliğiniz ile yanınızda bulunan hayatı" dedi.

Moskova'da bugün koronavirüsün yayılmasını önlemek için karantina dönemi başlamıştı. Kent sakinleri yalnızca en yakın market ve eczaneye gidebilecek.