Rusya, yurtdışından dönen vatandaşlarının sayısını sınırlandırdı

Rusya, yurtdışından dönen vatandaşlarının sayısında sınırlamaya giderek, bir gün içinde en fazla 500 kişinin giriş yapabileceğini açıkladı.

Rus vatandaşlarının yurtdışından Moskova’ya girişinin sadece Şeremetyevo Havalimanı üzerinden yapılacağını belirten Rusya Sivil Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya), bir gün içinde en fazla 500 kişinin giriş yapabileceğini kaydetti.

İlgili kararın, Rusya hükümeti nezdinde kurulan koronavirüsle mücadele merkezi tarafından alındığı belirtilirken kısıtlamanın geçici nitelik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vatandaşların Moskova’ya gelişi, toplam sayısı günde en fazla 500 kişi olmak üzere Şeremetyevo Havalimanı üzerinden yapılıyor; Vatandaşların Rusya’nın diğer bölgelerindeki havalimanlarına gelişi toplam sayısı günlük 200 kişiyi geçmeyecek şekilde gerçekleştirilebilir" ifadelerine yer verildi.