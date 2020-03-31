Putin: Rusya, koronavirüs vaka sayısındaki ani artışı önlemeyi başardı

Putin, video konferans yoluyla federal bölgelerdeki daimi temsilcileriyle yaptığı toplantıda, “Eylemlerimiz esaslı ve profesyonel olmalı. Tam da bu yaklaşım sayesinde bugün zaman kazanmayı, önceki haftalarda da koronavirüs enfeksiyonunun sert bir şekilde yayılmasını önlemeyi başardık. Kazandığımız zamanı tam ve verimli bir şekilde kullanmalıyız” ifadesini kullandı.

Temsilcilerinden, federal hükümetin aldığı kararların bölgelerde uygulanmasını sağlamalarını isteyen Rus lider, “Koronavirüsle ilgili aldığımız tedbirler aşırı olsa da kendini koruyanı Tanrı da korur” dedi.

Ayrıca yaşlı vatandaşlardan evlerinde kalmalarını, diğerlerinden de yakınlarına özen göstermeyi isteyen Putin, başkent Moskova’da uygulamaya konan tedbirlere sorumlulukla yaklaşılması çağrısında bulunarak, “Şimdi önemli olan koronavirüsün yayılmasını maksimum şekilde önlemek” diye ekledi.