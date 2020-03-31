Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 2 bin 337’ye yükseldi: Son 24 saatte 8 kişi öldü

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 500 kişi artarak 2 bin 337’ye yükseldi. Bu şimdiye kadar bir günde görülen en yüksek artış. Gün içinde ayrıca 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son bir günde 8 kişi daha hayatını kaybetti. Ölümlerden 5’i Moskova’da, geri kalanı ise St. Petersburg’un yanı sıra Vladimir ve Penza bölgelerinde gerçekleşti.

Vaka sayısı ise 500 kişi arttı. Son 24 saatte tespit edilen vakaların 387’si Moskova’da, 48’i ise St. Petersburg’da görüldü. Gün içinde ayrıca 55 kişi taburcu edildi.

Toplam vaka sayısı 1613’ü Moskova’da olmak üzere, 2 bin 337’ye ulaştı. Şimdiye kadar 121 kişi iyileşti, 17 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin 73 bölgesinde vaka görülüyor.