St. Petersburg’da karantina uygulaması başladı

St. Petersburg yetkilileri, 5 Nisan'a kadar şehrin tüm sakinleri için karantina uygulaması başlattı.

St. Petersburg hükümeti internet sitesinde yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Acil sağlık yardımı, yaşam ve sağlık üzerindeki diğer doğrudan tehdit durumları, ilgili kararname kapsamında askıya alınmayan faaliyetlerin yürütüldüğü yere (iş dahil) gitme durumları dışında ikamet yerlerini terk etmeyiniz.”

Karara göre, St. Petersburg sakinleri en yakın market veya eczanelere gidebilecek ve köpeklerini dolaştırabilecek.

Şehir sakinleri ayrıca, taksi haricindeki toplu taşıma araçlarında diğer insanlarla bir buçuk metrelik mesafeyi korumak zorunda kalacak.

Karantina uygulaması 65 yaş üstü Petersburglular için 14 Nisan'a kadar sürecek. Ayrıca yaşlılara şehir bütçesinden 2 bin ruble ödeme yapılacak.

St. Petersburg’da pansiyon, dinlenme tesisleri ve sanatoryumlarda rezervasyon ve konaklamalar 1 Haziran'a kadar geçici olarak durduruldu.

Benzer uygulamalar daha önce Moskova ve Rusya'nın diğer birçok bölgesinde de başlatılmıştı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, önlemlerin sonuç alıcı olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara ciddiye alma çağrısı yaptı.