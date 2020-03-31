Peskov: Koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme taşıyan uçak, bugün ABD'ye hareket edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için tıbbi malzeme taşıyan Rus uçağının gün sonuna kadar ABD’ye doğru yola çıkmasının beklendiğini belirtti.

Rusya’nın koronavirüsle mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme yardımı konusunun Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde ele alındığına dikkat çeken Peskov, tıbbi malzemeleri taşıyan uçağın gün sonuna kadar ABD’ye doğru yola çıkmasının beklendiğini ifade etti.

‘Trump, insani yardım niteliğindeki yardımı minnetle kabul etti’

“Bugün gün içinde Rusya’dan yapılacak uçak seferi ile ilgili teknik mutabakat ve hazırlık çalışmaları yapıldı, uçağın gün sonuna kadar hareket etmesi bekleniyor” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerika’daki ağır salgın durumu ortamında Rusya tarafı, tıbbi ekipman ve koruyucu gereçlerden oluşan tıbbi malzeme yardımı önerdi. Trump, insani yardım niteliğindeki bu yardımı minnetle kabul etti.”

‘Bazı kişilerin anlaşma ile ilgili mutabakatın hızlı bir şekilde çözülmesine katkıda bulunmadıkları izlenimi oluştu’

İki liderin vardığı anlaşmanın detayları ile ilgili mutabakat işlemleri sürerken ‘Amerikan tarafından bazı kişilerin anlaşmanın yerine getirilmesi ile ilgili teknik konuların hızlıca çözülmesine katkıda bulunmadıkları yönünde bir izlenim oluştuğunu’ ifade eden Peskov, şöyle devam etti:

“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Amerikalı meslektaşlarına yardım önerisinde bulunurken, ABD’li tıbbi ekipman ve malzeme üreticilerinin de üretimde gerekli hıza ulaştıkları zaman gereklilik halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini varsaydığını belirtmek önemli.”

‘Sorun küresel olduğu için ortaklık ve karşılıklı yardımlaşmanın alternatifi bulunmuyor’

Kremlin Sözcüsü, Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğinin de aynı şekilde tesis edildiğini söyledi ve ekledi:

“Mevcut sorun istisnasız olarak herkesi etkilediği ve doğası gereği küresel olduğu için, ortaklık ve karşılıklı yardımlaşma ruhu ile birlikte hareket etmenin farklı bir alternatifi bulunmuyor.”