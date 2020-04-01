Rus havacılık ajansından dış uçuşlar için Türkiye'den izin alma prosedürüne ilişkin açıklama

Ajansın açıklamasında, Türkiye’nin tüm uluslararası uçuşları durdurması nedeniyle yabancı havayolu şirketlerinin bu ülkeye uçuş seferlerinin Türk makamlarının vereceği özel izne tabi olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası uçuşların durdurulması nedeniyle yabancı havayolu şirketlerinin ileride Türkiye Cumhuriyeti’ne uçuşları özel izinlerle gerçekleştirilecek. İzin almak için, planlanan uçuş zamanına en az 48 saat kala Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na talepte bulunulmalı" denildi.

Açıklamada ayrıca izin talebine belirli formata uygun olarak doldurulmuş dilekçenin eklenmesi, ‘uçuşun amacı’ hanesinde ‘Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının dönüşlerinin sağlanması’ ifadelerinin yer alması gerektiği kaydedildi.

Rosaviatsiya daha önce Pobeda havayolu şirketinin Türkiye’den yapacağı 2 sefer için verilen izni geri çekmiş, Rus şirket Antalya’dan Moskova’ya iki seferini ertelemek zorunda kalmıştı. Daha sonra ajans Pobeda'nın Antalya'dan Moskova'daki Vnukovo Havalimanı yerine Şeremetyevo Havalimanı’na uçuş yapmaya yönelik taleplerini de reddetti. Şirketin basın dairesi, bu nedenle 400 kişinin evlerine dönüşünün sağlanamadığını duyurmuştu.

Daha önce Rusya, yurtdışından dönen vatandaşlarının sayısında sınırlamaya gidildiğini, Moskova’ya dönen yolcuların sadece Şeremetyevo Havalimanı’ndan ve bir gün içinde en fazla 500 kişinin giriş yapabileceğini açıklamıştı. Diğer kentlere dönüş yapan yolcuların sayısı ise günde 200 kişi olarak açıklanmıştı.