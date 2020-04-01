Akkuyu Nükleer A.Ş. santralin yapıldığı şantiyedeki güvenlik önlemlerini arttırdı, inşaat devam ediyor

Rosatom’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika ofisinin sitesinden yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle santralin yapıldığı şantiyedeki önleyici tedbirleri arttırdığı belirtildi.

Şu anda şirket çalışanları ve yüklenici firmaların personeli arasında koronavirüs vakalarının olmadığı ve durumun kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesindeki inşaat-montaj çalışmalarının, gerekli tüm güvenlik önlemleri göz önünde bulundurularak olağan düzeninde devam ettiği ifade edildi.

Sıkı sağlık kontrolleri, dezenfeskiyon ve mesafeyi koruma önlemleri

Açıklamaya göre Akkuyu NGS şantiyesinde sıkı sağlık kontrolleri yapılıyor, şantiyeye ulaşım sırasında insanların arasındaki gerekli mesafenin sağlanması için servis araçlarının sayısı arttırıldı, mahallerde dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor ve benzeri önlemler alınıyor.

Söz konusu önlemlerin dışında çalışanların diğer ofislerdeki personelle kişisel buluşmalarının kısıtlandığı, toplu etkinliklerin ve acillerin dışında görev seyahatlerinin sınırlandırıldığı öğrenildi.

Açıklamada, şirketin Türkiye’de duyurulabilecek olan karantina kısıtlamaları dahil olmak suretiyle salgının yayılmasına karşı önlemleri arttırmaya hazır olduğu vurgulandı.