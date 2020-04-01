Rusya Soruşturma Komitesi: Kırım Tatar Meclisi lideri Çubarov, toplumsal kargaşa organize etmekle suçlanıyor

Rusya Soruşturma Komitesi, aşırılık yanlısı olduğu kabul edilen Kırım Tatar Meclisi'nin Ukrayna'da yaşayan lideri Refat Çubarov'un 2014'te Kırım'da toplumsal kargaşa organize etmekle suçlandığını açıkladı.

Geçen hafta Çubarov hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yayınlayan Soruşturma Komitesi, "Çubarov, soruşturma ekibi tarafından zanlı sıfatıyla sürece dahil edildi ve hakkında şiddet kullanılan kitlesel kargaşalar organize etme, Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik kamusal çağrılar yapma suçlamaları bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kırımlı soruşturma memurları, Çubarov’un 25 Şubat 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi’nin toplantısını bozmak amacıyla, yardımcısı Ahtem Çiğgöz’e parlamento binası önünde toplumsal kargaşa organize etme ve 'kargaşaya katılan Meclis yandaşlarını şahsen yönetme' talimatını verdiğini tespit etmişti.