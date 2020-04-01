Rus parlamentosu ilaçların acil durumlarda internet üzerinden satışıyla ilgili yasayı onayladı

Daha önce Duma reçetesiz ilaçların internet üzerinden satışıyla ilgili yasa tasarısında düzenleme yapmak için ikinci oturuma geri getirmişti. Tasarının ikinci oturumda kabul edilen ilk hali, ilaçların internet üzerinden satışının 2022’den itibaren başlamasını öngörüyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın itirazı üzerine değişikliğin tasarı metninden çıkarılmasına karar verildi.

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, tasarının üçüncü oturumunun Mart ayı ortalarında yapılması gerektiğini, ancak hükümetin reçeteli ilaçların satışına ilişkin yasa taslağındaki değişikliğin görüşülmesi için ilaçların internet üzerinden satışıyla ilgili yasa tasarısının ikinci oturuma döndürülmesini önerdiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Duma Sağlık Koruma Komitesi Üyesi Aleksandr Petrov, tasarı metninde yapılan yeni değişikliğe göre, reçeteli ilaçların internet üzerinden perakende satışının salgın gibi acil durum şartlarında geçici olarak uygulanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Uzaktan satışlara, miktar göz önünde bulundurularak yüzde 25'ten fazla psikotrop, narkotik ve alkol içeren ilaçlar dahil edilmeyecek.”

Duma Sağlık Komitesi Başkan Yardımcısı Leonid Ogul, Sputnik’e verdiği demeçte, bu kuralın ertelenmeyeceğini, yasanın geri kalanıyla birlikte yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe gireceğini ve 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacağını kaydetti.

İnternet üzerinden reçetesiz ilaçların satışına izin veren yasa tasarısı, Aralık 2017'de ilk oturumda kabul edilmiş, ancak daha sonra askıya alınmıştı. Bu yılın Şubat ayında, Vladimir Putin milletvekillerinden tasarının onaylanmasını hızlandırmalarını istedi.

Tasarının ikinci oturumunda yapılan değişiklikler, başlangıçta narkotik ve psikotropik ilaçların yanı sıra, yüzde 25’ten fazla etil alkol içeren ilaçlar dışında, reçeteli ilaçların internet üzerinden perakende satışına izin verilmesini öngörüyordu.

Yasa değişikliğinin 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi, reçetesiz ilaçların 1 Temmuz 2020’den itibaren satılması önerilmişti.