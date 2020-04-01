Putin: OPEC ülkeleri ve ABD ile petrol fiyatlarını görüşüyoruz

Putin, bugün video konferans yoluyla hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, temel sorunlar arasında koronavirüsün yayılmasının yanı sıra, enerji kaynakları fiyatlarındaki düşüşü de gösterdi.

Rus lider, “Elbette temel ihracat ürünümüzün fiyatının düşmesi çok önemli bir sorun. Bu düşüş çok büyük, ciddi ve derin. Bunu hem ülke içinde iş arkadaşlarımızla hem de uluslararası düzeyde OPEC’teki partnerlerimizle görüşüyoruz. Bu yakında ABD Başkanı ile de bu konuyu değerlendirdik” ifadesini kullandı.

Putin, “Bu sorun Amerikalıları da endişelendiriyor, çünkü farklı değerlendirmelere göre şist petrol üretiminin karlılığı varil başına 40 dolar civarında. Bu yüzden son durum, ABD ekonomisi için de ağır bir sınav” diye ekledi.