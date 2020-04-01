Putin: Rusya'da koronavirüsle ilgili durum zorlaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili durumun giderek zorlaştığını söyledi.

Hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştiren Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ülkemizde durum zorlaşıyor. Genel olarak dünyada koronavirüsle ilgili durum çok zor. 850 bin kişi hastalandı. Rusya topraklarında son verilere göre 2 bin 777 vaka tespit edildi" dedi.

Halihazırda Rusya’da karantinada olan kişi sayısının 3 milyon 317 bin 175 olduğunu söyleyen Putin, aralarından sadece 1777 kişinin tıbbi gözlem altında, 292 bin 740 kişinin de evlerinde izole olduğunu açıkladı.

Mümkün olduğu alanlarda uzaktan çalışmanın organize edilmesi gerektiğini dile getiren Putin, "Şimdi sizinle yaptığımız gibi. Umarım, uzaktan toplantı gerçekleştirerek sorumlu ve yasalara uygun davranış örneği sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.