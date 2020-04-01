Rusya’da karantina ihlali ve yalan haber yayma durumları için para cezaları devreye girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, karantina ihlali ve yalan haber yayma gibi durumlar için para cezaları uygulamasını belirleyen yasayı imzaladı.

Rusya’nın resmi belgelerinin yer aldığı internet sitesinde yayınlanan belgeye göre karantina ihlali ve yalan haber yayma gibi durumlara para cezası getiriliyor.

Yasaya göre belli bir bölgede kısıtlayıcı önlemlerin (karantina) uygulandığı dönemde acil durum süresince veya tehlikeli bir hastalığın yayılma tehdidi söz konusu olduğunda sağlık kurallarına uyulmaması, ayrıca öngörülen süre içinde sıhhi ve epidemiyolojik önlemler ile ilgili talimata uyulmaması için idari sorumluluk getiriliyor.

Bu tür yasa ihlalleri için vatandaşlara 15 ila 40 bin ruble (1.275-3.400 TL) tutarında, devlet yetkililerine 50 bin ila 150 bin ruble (4.250 – 12.750 TL), tüzel şahıslara ise 200 bin ila 500 bin ruble (17.000 – 42.500 TL) ceza kesilebilecek. Alternatif ceza olarak işletmelerin ya da özel teşebbüslerin faaliyetleri 90 güne kadar askıya alınabilecek.

Ayrıca söz konusu ihlaller insan sağlığına zarar verdiyse ya da ölümüne yol açtıysa, ancak suç belirtileri içermiyorsa vatandaşlara 150 bin ila 300 bin ruble (12.750 – 25.500 TL), devlet yetkililerine 300 bin ila 500 bin ruble (25.500 – 42.500 TL) ceza kesilebilecek, devlet yetkilileri 1 ila 3 yıl süre ile görevlerinden uzaklaştırılabilecek. Benze durumlarda özel teşebbüslere ve tüzel kişilere 500 bin ila 1 milyon ruble arasında ceza kesilebilecek ya da faaliyetleri 90 güne kadar askıya alınabilecek.