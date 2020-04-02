Rusya ile Türkiye, Suriye’nin Halep bölgesinde ortak devriye gerçekleştirdi

Merkez Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Halep bölgesinde, Vahşiya – Bir es-Sabah – Herbol – Şeyh Aysa – Vahşiya güzergahında, Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli devriye gerçekleştirildi” diye açıkladı.

Ayrıca Kvayres hava üssü – Metras hava üssü – Ayn İsa – Mahmudlu - Kvayres hava üssü güzergahında hava devriyesinin yapıldığını aktaran Juravlyov, Türkiye kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumların ateşkese uymaya devam ettiğini kaydetti.

Diğer yandan Nusra ve Türkistan İslam Partisi terör örgütleri tarafından Lazkiye bölgesinin Harab eş-Şeyh ve İdlib bölgesinin Sarakeb adlı yerleşimlerine ateş açıldığı bildiren Juravlyov, yasadışı silahlı oluşumlarının liderlerine provokasyonlardan vazgeçme ve barışçıl çözüm yoluna girme çağrısını yaptı.