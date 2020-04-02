Putin, hükümete acil durum uygulama yetkisi verdi

Yasa, tehdit durumu veya acil durumlarda Rusya hükümetine, birleşik devlet sisteminin koordinasyon organının acil durumları önleme ve ortadan kaldırma yetkilerini kullanma hakkı getiriyor.

Yasa, hükümete, Rusya Federasyonu’nun tümü veya belirli bölgelerinde yüksek hazırlık ya da acil durum uygulama hakkı ve yüksek hazırlık ya da acil durum uygulanması için bağlayıcı kurallar koyma hakkı veriyor.

Ayrıca, acil durumlarda hükümet, tıbbi malzemelerin toptan ve perakende satışına kısıtlamalar getirebilecek, savaş durumları, acil durumlar, başkaları için tehlike arz eden hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılması amaçlanan ilaç ve tıbbi ürünlerin kaydı ve dolaşımı için özel bir prosedür oluşturabilecek.

Yasa, devlet ve belediye tarafından yapılan alımlarının düzenlenmesinin yanı sıra, bakanlar kuruluna 2020’de ürünleri tek tedarikçiden temin etme ve yeni tür koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak sözleşmenin taraflarından bağımsız olarak ortaya çıkan yeni koşullara göre sözleşme süresinin değiştirilmesi imkanını belirleme yetkisi veriyor.

Bakanlar kuruluna iflas işlemleri için moratoryum getirme imkanı tanıyan yasa, ayrıca tur operatörlerine destek verilmesini de öngörüyor.