Putin 'ücretli tatil' süresini 30 Nisan'a kadar uzattı

25 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hazırlanan ilk önlem paketini açıklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pandeminin Rusya'daki etkileri ve alınan ek önlemler hakkında bir kez daha ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Konuşmasının başında daha önce ilan edilen 'ücretli tatil' haftasının sonuna yaklaştıklarını belirten Putin, pandemiyle mücadelede üzerine düşen kişisel sorumluluklarını yerine getiren herkese teşekkür etti.

Putin, 'ücretli tatil' süresinin ay sonuna, yani 30 Nisan'a kadar uzatıldığını belirtti.

Rusya'nın yaşlıları korumayı ve kreşlerde salgının önlenmesini başardığını kaydeden Putin, Moskova'da koronavirüs salgınıyla ilgili durumu tersine çevirmeyi henüz başaramadıklarının altını çizdi.

Putin, Kovid-19'la mücadele olumlu sonuçlar elde edilmesi halinde 30 Nisan'a kadar uzatılan 'ücretli tatil' süresini kısaltma yoluna gidebileceğini ifade etti.

Putin, "Rusya da dahil olmak üzere dünyada salgının zirve noktası henüz geçilmedi. Bu nedenle, tatil süresini ay sonuna, yani 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldım. Bu sürede içinde çalışanları maaşları ödenmeye devam edecek" dedi.

'Bölgelerin liderlerine ek yetkiler verilecek'

Rusya Federasyonu'ndaki bölgelerin liderlerine ek yetkiler verileceğini açıklayan Putin, bu önlemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İmzalayacağım kararnameyle bölgelerin liderlerine ek yetkiler verilecek. Bölge liderleri, bu haftanın sonuna kadar hem halkın sağlığı ve güvenliği hem de ekonominin ve temel altyapı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından yalnızca bölgeleri için en uygun olan koruyucu önlemleri belirlemeliler."

Bölge yönetimlerinin faaliyetlerini sağlık kuruluşlarıyla koordine etmesi gerektiğinin altını çizen Putin, "Tüm bilgiler, Rusya hükümetinin koronavirüsle mücadele koordinasyon kuruluna iletilmeli, orada işlenip analiz edilmeli ve kararlar alınırken göz önünde bulundurulmalı. Bölge yönetimlerinin faaliyetleri, epidemiyolojik sağlık kuruluşlarıyla mutlaka koordine edilmeli. En önemli kriter, Rusya halkının korunması ve güvenliği" diye konuştu.



'Bir haftada bile riskleri azaltmayı başardık'

Bir haftalık sürenin bile durumun ciddiyeti anlaşıldığında riskleri azaltmayı başardığımızı gösterdiğini söyleyen Putin, "Rusya, genel olarak yaşlıları ciddi tehditten uzak tutmayı, kreşlerde, okullarda, üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında salgını önlemeyi başardı. Sayın Rusya vatandaşları, bundan sonra da hükümetin taleplerine ve doktorların, uzmanların tavsiyelerine daha dikkatli şekilde uymanızı, kendinizi ve yakınlarınızı korumanızı rica ediyorum" dedi.

'Halkın gelirlerini koruması pandemiyle mücadele kadar önemli'

Pandemiyle mücadele önlemlerini hayata geçirirken halkın istihdamının ve gelirlerinin korunmasının aynı derecede önem arz ettiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyen Rus lider, bunun hükümet, bölgeler ve iş dünyası için ortak öncelik olduğunu vurguladı.

Rus lider, "Rusya'nın bazı bölgelerinde koronavirüs insanlar için ciddi bir tehdit oluşturdu. Örneğin, alınan federal ve kent düzeyindeki önlemlere rağmen Moskova'da durumu tersine çevirmeyi henüz başaramadık. Durum, bölgelerde, hatta bölgelere bağlı belediyelerde farklılık gösteriyor. Büyük, çok büyük bir ülkemiz var, nüfusun yoğunluğu da farklı. Moskova'nın aksine henüz vaka tespit edilmeyen bölgeler de var. Bundan dolayı bazı yerlerde daha sert kısıtlamalar uygulanırken bazı yerlerde de yerel, dar kapsamlı kararlar alınıyor. Bu hususlar göz önünde bulundurulmalı" ifadelerini kullandı.