Rusya, Sırbistan'a Kovid-19'la mücadelede yardım eli uzatacak

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında her iki ülkede alınan önlemleri konuştu.

Pandemiyle mücadelede arasındaki olası işbirliği perspektiflerini değerlendiren taraflar, enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla Sırbistan'a insani yardım gönderilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Rus uzmanların gönderilmesini de kapsayan insani yardımın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ulaştırılacağı kaydedildi.

Rusya daha önce İtalya ve ABD'ye de pandemiyle mücadele kapsamında yardım eli uzatmıştı.