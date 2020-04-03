Rus virolog: Salgının Rusya'da durdurulması için sınırlar tümden kapatılmalı

Gamaley Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Uzmanı Viktor Zuyev, Kovid-19’un Rusya’da yayılmasının nasıl önleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zuyev, enfeksiyonun Rusya’ya ülke dışından taşınmaya devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanların yurt dışından getirilmesine son verilmelidir. Ama biz bunu yapmaya devam ediyoruz... Bu, vaka sayısındaki artışı körükleyen bir süreç. Havaalanlarına gitmelerine izin verilmeyen, otellerden kovulan insanlar geliyor. Nerelerde bulundukları, kimlerle temas ettikleri belli değil. Daha sonra buraya geliyorlar. Ama gitmemeleri gerektiği konusunda uyarılmalarına rağmen pandeminin en yaygın olduğu dönemde gittiler. Enfeksiyonu buraya getirmeye devam ediyorlar. Hastalık onlardan başlıyor. Koronavirüs Penza’ya nereden gelmiş olabilir?"
Karantinanın salgınla mücadelede etkili bir önlem olduğunu belirten virolog, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir tahminde bulunmadan önce, her şeyin biraz dengelenmesi için dönüş sürecini durdurmak gerekiyor. O zaman düşüş sağlanır. Şu anda her türlü tedbir alınıyor, karantina çok etkili bir önlem. Ancak tüm bunların sonuç verebilmesi için girişlerin kapatılması gerekiyor."
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