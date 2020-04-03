Rus virolog: Salgının Rusya'da durdurulması için sınırlar tümden kapatılmalı

Gamaley Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü Uzmanı Viktor Zuyev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Rusya'da yayılmasının ancak ülkeye dönen turistlerin gelişlerinin durdurulması ve sınırların tümden kapatılması durumunda mümkün olabileceğini söyledi.