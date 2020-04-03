Putin: Kovid-19 nedeniyle ülkenin tamamında ekonomik faaliyetleri durdurmak mantıklı bir önlem olmaz

'Birçok yerleşimde vaka görülmedi'

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Ayrım gözetmeksizin tüm işletmeleri, kuruluşları kapatarak ekonomik faaliyetleri düzenleme yoluna gidilmesinin mantıklı bir adım olmayacağı açık. Zira tüm bölgelerde durum farklı" dedi.

Altay Cumhuriyeti'ni örnek vererek bu bölgede Kovid-19 vakası görülmediğine ve ülke genelinde birçok küçük yerleşimde, köyde ve kasabada durumun büyük kentlerden farklı olduğuna dikkat çeken Putin, "Ekonomi zaten zor durumda. Bu nedenle, ekonomik faaliyetleri bozacak genel talimatlar verilmesi uygun değil" ifadelerini kullandı.

'Tamamen doğru bir yoldan gittiğimize eminiz'

Kovid-19'la mücadelede yükün önemli bölümünün bölgelerin sırtında olacağını ve bundan dolayı tüm yönetim seviyeleri arasında etkileşimi sağlamanın çok büyük önem taşıdığını kaydeden Putin, "Tamamen doğru bir yoldan gittiğimize eminiz. Ancak her şeyden önce bu etkileşimin sağlanması için federal yönetimlere, bölge yönetimlerine ve belediyelere yardım edilmesi gerekiyor. Bu etkileşim, bugün itibarıyla temel görevlerden biri" diye konuştu.

Putin, dünkü ulusal sesleniş konuşmasında bölge liderlerine Kovid-19'la mücadele için ek yetkiler verileceğini açıklamış ve liderlere kendi bölgelerine uygun önlem paketleri hazırlama talimatı vermişti.