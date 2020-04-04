Yandex, evde koronavirüs testi için kullanılacak servisi denemeye başladı

Rus arama motoru Yandex, Rusya vatandaşlarının evlerine koronavirüs testi ve ilaç tedariği için kullanılacak servisi denemeye başladı.

The Bell internet sitesinin aktardığına göre, Yandex Genel Müdürü Yelana Bunina’nın çalışanlara gönderdiği yazıda, ‘Pomoşç ryadom’ (Yardım yanında) isimli servisin beta versiyonunu kullanıma geçirdiği belirtildi. Şirketin halihazırda koronavirüs testlerini de edindiği bilgisi de verildi.

Servisin beta sürümü, Yandex çalışanları tarafından test edilecek. Çalışanlar servisin nasıl çalıştığı konusunda bilgi verecek.

Sistemde her gün test talepleri değerlendirilecek. Evde uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek testler neticesinde pozitif çıkan sonuçlar, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma K urumu’na (Rospotrebnadzor) ile tilecek.

Beta sürümüne yönelik testler için kurum, Moskova’daki yetkili tek özel laboratuvarlar olan Heliks ve Gemotest laboratuvarları ile birlikte çalışıyor.

Yandex 26 Mart’ta servisi çıkaracağını duyurmuş ve bu servis aracılığıyla doktor, ilaç ve temel gereksinimlerin tedarik edilebileceğini duyurmuştu.