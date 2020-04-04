Rusya'dan ABD'ye Rus-Japon koronavirüs test sistemi gönderildi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev, ABD’ye Rus-Japon koronavirüs tespit sistemini gönderdiklerini belirtti.

CNN’e konuşan Dmitriyev, "İşbirliğini güçlendirmemiz ve iyi niyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. İyi jestlerin zamanı geldi" dedi.

Koronavirüsün küresel sorun olduğundan bunun önemli bir adım olduğunu söyleyen RDIF Başkanı, "ABD’ye destek sağlamak istiyoruz. Test sistemlerimizi ilettik. Dünyanın en iyi testlerinden biri olduğunu düşünüyoruz. Rus-Japon ortak üretimi taşınabilir testlerdir, saatte 20 hastayı test edebiliyor" ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, Moskova ve Washington’un koronavirüse karşı mücadelede çabalarını birleştirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.