Rusya’da vaka sayısı 582 kişi artarak 4731’e ulaştı

Rusya’da son 24 saatte 582 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, dün tespit edilen vaka sayısından 19 kişi daha az. Toplam vaka sayısı ise 4731’e ulaştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre,sayısında son bir günde 582 artış oldu. Dün kaydedilen vaka sayısına kıyasla 19 kişilik azalma olurken, toplam vaka sayısı 4731’e yükseldi.

Yeni vakalar ülkenin 32 bölgesinde tespit edildi. Bu vakaların 434’ü başkent Moskova’da. Toplam hasta sayısının 3357 olarak kaydedildiği başkentte, 67 hasta 65 yaşın üstünde, 14’ü de çocuk.

Moskova bölgesinde ise 49 vaka daha görüldü.

Öte yandan son bir günde 7’si Moskova’da, ikisi Kostromskiy ve Primorskiy bölgelerinde olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 43 oldu. İyileşen hasta sayısı da şimdiye kadar 333 olarak kaydedildi.