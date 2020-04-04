‘Rusya, şimdiye kadar 2 milyon koronavirüs testi üretti’

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov, şimdiye kadar koronavirüs teşhisi için 2 milyon test ürettiklerini ifade etti. Maksyutov, yeni tip koronavirüsün mevsimsel gripten daha tehlikeli olduğuna da dikkat çekti.

Rossiya-1 televizyonunun virüsle ilgili filmi için röportaj veren Maksyutov, “Şimdiye kadar 2 milyon test ürettik, bu Rusya’nın tüm bölgeleri için gerekli olan ihtiyacı gidermek ve koronavirüsle mücadelede destek verdiğimiz başka ülkelere karşılıksız olarak göndermek için yeterli” dedi.

Maksyutov’a göre, Rusya şimdiye kadar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Belarus, İran, Venezüella, Kuzey Kore, Sırbistan ve diğer ülkelere yardım etti. Singapur ve ABD’den de talep geldi.

‘Koronavirüs kaybolmayacak, ancak grip gibi mevsimsel bir hastalık halini alabilir’

Maksyutov, “Yeni tip koronavirüsün kaybolmayacaktır, ancak büyük ihtimalle bu virüs, diğer mevsimsel koronavirüsler gibi ya da mevsimsel grip virüsü gibi insanlar arasında olacaktır. Fakat ağır vakalar ondan biraz daha fazla olabilir’ dedi.

‘Laboratuvarda oluşturulan bir virüs değil’

Yeni tip koronavirüsün yapay olarak oluşturulmadığını belirten Maksyutov, “Yeni tip koronavirüs daha çok SARS virüsünü andırıyor. İki virüs arasındaki genom benzerliği yüzde 80 oranında. Fakat yüzde 20’lik fark bu virüsün yapay olarak sentezlenmesi için önemli bir fark. Bunun doğal bir biçim olduğuna eminim” dedi.

‘Yeni tip koronavirüs mevsimsel gripten daha tehlikeli’

Maksyutov, yeni tip koronavirüsün insan hayatı ve sağlığı için grip virüsünden daha tehlikeli olduğuna da dikkat çekti.

Maksyutov, “Yeni tip koronavirüsle ölüm oranı şimdilik ortalama yüzde 4.5. Mevsimsel grip yılda dünya nüfusunun yüzde 5 ilâ 10 oranında bir kısmını, yani 500 milyon kişiyi etkiliyor, ancak ölüm oranı çok daha düşük, sadece yüzde 0.1. Ama hasta ve yakınlarından söz edecek olursak, yeni tip koronavirüs daha tehlikeli” dedi.