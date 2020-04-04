Rus ordusunda 4794 test yapıldı, koronavirüs tespit edilmedi

Bakanlığın açıklamasına göre, ordudaki 4794 kişi Kovid-19 testinden geçti ve kimsede virüse rastlanmadı.
Testler için 4800 yatak kapasitesiyle 32 hastanede özel birimler oluşturuldu. Birimlerde ayrıca 2782 solunum cihazı hizmete geçirildi.
Ежедневный бюллетень по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных Силах РФ (4 апреля 2020 года)#Минобороны #СанЭпидОбстановка #COVID19 #Коронавирус #ВоенныеВрачи #Мониторинг pic.twitter.com/pjqNq9VuMU— Минобороны России (@mod_russia) April 4, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)