Rusya’nın Murmansk kentinde terör saldırısı önlendi

Rusya Terörle Mücadele Komitesi’nin (NAK) aktardığına göre, terör saldırısı planlayan IŞİD’e bağlı bir militan Murmansk kentinde etkisiz hale getirildi. Teröristin elindeki mühimmat ve silahlara el koyuldu.

NAK’ın açıklamasına göre, bu gece Murmansk’ta Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılana aramalarda silahlı bir kişinin yeri tespit edildi. Gözaltı işlemleri sırasında militan güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi.

Olay mahalindeki kullanıma hazır el yapımı patlayıcılar, mühimmat ve silahlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde militanın IŞİD’le bağlantısı olduğu, terör saldırısı gerçekleştirdikten sonra Ortadoğu’ya gitmeyi planladığı anlaşıldı.

Diğer yandan güvenlik güçleri ve siviller arasında bir kayıp yaşanmadı.