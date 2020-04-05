Rosatom: Yurtdışındaki nükleer santrallerin yapımı programa uygun olarak ilerliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında diğer ülkelerdeki nükleer santrallerin yapımının programa uygun olarak ilerlediğini belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Lihaçev, Kovid-19 salgını ortamında diğer ülkelerdeki nükleer santrallerin yapımının programa uygun olarak ilerlediğini ifade etti.

“Tüm projeler programımıza göre ilerliyor” diyen Lihaçev, Rosatom’un santrallerin inşaat programlarında değişiklik yapma açısından şimdilik herhangi bir risk görmediğini, fakat ileride böyle bir olasılığın dışlanmadığını sözlerine ekledi.

Rosatom’un yurtdışı portföyünde, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) de yer aldığı 36 nükleer santral projesi bulunuyor.