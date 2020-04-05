Rusya'da 198 bin 124 kişi koronavirüs şüphesiyle tıbbi gözetimde

Rusya genelinde 198 bin 124 kişi, yeni tip koronavirüs taşıdıkları şüphesiyle tıbbi gözetim altında bulunduruluyor. Yeni koronavirüs taşıyabilecekleri düşünülen kişilere yapılan testlerin sayısı 697 bini geçti.

Rus halk sağlığı ajansı Rospotrebnazdor’un açıklamasında, ülke genelinde şimdiye dek 401 bin 808 kişinin belirli bir süre tıbbi gözetimde tutulduğu belirtildi. 4 Nisan itibarıyla ise Rusya genelinde 198 bin 124 kişi yeni tip koronavirüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle gözetim altında tutuluyor.

Rospotrebnazdor yetkililerinin açıklamalarına göre belirti gösteren kişilerin koronavirüs taşıyıp taşımadıklarının doğrulanması için Rusya’da yapılan testlerin sayısı ise 697 bini geçti.

Rusya’da koronavirüs vakalarının çoğunluğu başkent Moskova’da. Açıklanan son verilere göre başkentte Kovid-19 tanısı konulmuş kişilerin sayısı 3.893.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ‘birçok kişinin, seyahatlerini burası üstünden gerçekleştirmeleri nedeniyle, başkentin koronavirüs bakımından en yüksek riskle karşı karşıya olduğu’ uyarısı yapmıştı.

Bunun yanında, Rusya geneline ilişkin açıklanmış son bilgilere göre ülkede koronavirüs vakalarının sayısı 4 bin 731’i buldu. Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43.