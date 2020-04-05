Rusya’da 658 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Rusya’da bir gün içerisinde 658 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmış kişilerin sayısı 5 bin 500’e yaklaşırken, virüs yüzünden ölenlerin sayısı 45, iyileşenlerin sayısıysa 355 olarak açıklandı.

Rus sağlık yetkilileri ülkede son bir gün içerisinde 658 yeni koronavirüs vakası görüldüğü açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre ülkede şu ana dek 5 bin 389 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmış durumda.

Ayrıca Rusya’da salgının başlamasından beri ise koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısının 45 olduğu belirtildi. Bu, son bir gün içerisinde iki kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Bunun yanında, şimdiye kadar koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerden 355’inin iyileştiği de kaydedildi.