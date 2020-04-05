Kremlin Sözcüsü Peskov: Dünya çapında ekonomik krize karşı tüm ülkeler işbirliği yapmalı

Yeni tip koronavirüs pandemisinin dünya çapında yaşattığı sağlık krizinin ekonomiyi de etkileyeceğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilerde küresel çapta ekonomik kriz baş göstereceği ve baş edebilmek için ülkelerin koordineli çabalarına ihtiyaç duyulacağı uyarısını yaptı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’de yayınlanan ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüs pandemisinin tetiklemesiyle ileride dünya çapında ekonomik kriz baş göstereceğine dikkat çekti.

Bununla baş edebilmek için pek çok ülkenin koordineli çabalarına ihtiyaç olacağını vurgulayan Peskov, şöyle konuştu:

"Diğer etkenlerin yanı sıra koronavirüsün de tetiklemiş olduğu küresel ekonomik krizin ileride kendisini göstereceğinin farkındayız ve bu krize hazır olunması gerekiyor. Bu nedenle şüphesiz birçok devletin eylemlerini koordine etmesi ve kriz karşıtı önlemler alması gerekecek."