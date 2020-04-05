Rus askeri uzmanlar, Sırbistan’da dezenfektasyon yapıyor

Sırbistan Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkenin yardımına yetişen Rus askeri sağlık personelinin özel ekipmanlarla sağlık tesisleri ve çevrelerindeki alanları dezenfekte ettiğini duyurdu.

'65 bin metrekarelik alanı dezenfekte etti'

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Onaylanan programa göre Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri, özel ekipmanlarla sağlık tesislerinde ve çevrelerinde yaklaşık 65 bin metrekarelik alanı dezenfekte etti."

"İlkin Belgrad’daki Narodnıy Front Jinekoloji-Doğum Kliniği ve Kovid-19’un hafif seyrettiği hastaların bulunduğu Dragişa Mişoviç Klinik Merkezi'nde dezenfektasyon yapıldı."

Rusya Sırbistan'a 11 uçakla tıbbi yardım gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı, cuma ve cumartesi Sırbistan’a 11 uçakla tıbbi yardım, 87 askeri sağlık uzmanı, teknik cihaz, korunma gereçleri ve 16 askeri araç da gönderdi.

Rus askeri uzmanların Sırp meslektaşlarıyla birlikte Sırbistan'daki çalışma düzenini, yerleşim yerlerini ve tesisleri tespit ettiklerini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca, iki sağlık ekibinin şartların ağırlaştığı Belgrad’da çalışacağı, beş ekibin ise Niş, Kikinda, Valevo ve Çupria kentlerine gönderileceğini kaydetti.