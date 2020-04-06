Rusya'da neredeyse 1000 yeni koronavirüs vakası belirlendi

Rusya’da bir gün içerisinde 954 yeni koronavirüs pozitif vakası görüldüğü belirtildi. Ülkede yeni koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığına yakalananların sayısı 6343’e yükseldi.

Rusya’da yeni koronavirüs nedeniyle oluşturulan kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre ülkede son bir gün içerisinde 954 yeni Kovid-19 vakası belirlendi. Bu, bugüne kadar bir gün içerisinde tespit edilmiş en büyük vaka sayısı.

Yeni açıklanan verilere göre ülkede salgının başlamasından beri toplam 6343 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkanlardan 406 kişinin iyileşerek taburcu olduğu, 47 kişininse hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Rusya’da koronavirüs salgınının merkeziyse başkent Moskova. Yeni vakaların çoğunluğunun da başkentte tespit edildiği kaydediliyor. Moskova’da şimdiye dek koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 591. Bu kişilerin neredeyse yüzde 85’inin 65 yaşın altında olduğu belirtiliyor.

Moskova’da mart sonundan beri halktan kendilerini evlerinde karantina altına almaları ve çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.

Kent sakinlerinin iş yerlerine gitmelerine, evlerine en yakın mesafede olan market ve eczanelerden alışveriş yapmalarına, evcil hayvanlarını -evleri çevresindeki yüz metrelik alandan uzaklaşmadan- gezdirmelerine ve çöplerini atmak için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.