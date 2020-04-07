Putin, Johnson'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in koronavirüs nedeniyle tedavi gören Johnson’a geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir telgraf yolladığı belirtildi.

Açıklamaya göre Putin, “Bu zorlu dönemde size içten desteğimi ifade etmek isterim. Enerjiniz, iyimserliğiniz ve espri anlayışınızın hastalığı yenmenizde yardımcı olacağından eminim. En kısa zamanda ve tamamen iyileşmenizi gönülden diliyorum” ifadelerini kullandı.

İngiliz makamları, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniye 5 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği bilirilmişti.

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alınmıştı.