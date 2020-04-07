Rusya Tarım Bakanlığı: Domates ithalatını kısıtlama önerisi sıra dışı bir önlem, titizlikle incelenmeli

Rusya Meyve-Sebze Birliği'nin domates ithalatının iki ay süreyle yasaklanması talebini sıra dışı bir önlem olarak niteleyen Rusya Tarım Bakanlığı, kısıtlama kararı almadan önce titizlikle değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İthalatın kısıtlanması, sıra dışı bir önlem ve bu önlem alınırken bunun gıda sektörüne etkisi titizlikle değerlendirilmeli. Rusya'nın tüm bölgelerine meyve-sebze de dahil olmak üzere gıda ürünleri temin etme gerekliliği göz önünde bulundurulmalı" ifadelerine yer verildi.

Rus rublesinin son dönem değer kaybetmesi, koronavirüs salgınının artması ve Rusya'daki karantina süresinin uzatılması, Rus sera domates üreticileri için olumsuz koşulları beraberinde getirdi.

Rusya Meyve-Sebze Birliği de, Rusya Tarım Bakanlığı'na gönderdiği yazıda oluşan durum nedeniyle domates ve salatalığa talebin azaldığına ve bu ürünlerin toptan fiyatlarının bazı türlerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 düştüğüne dikkat çekerek, mevcut salatalık ve domates fiyatlarının Rusya'da sera işletmeciliğini kazançsız hale getirdiğinin altını çizmişti.