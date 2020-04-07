Kremlin: Rusya’nın 2018 Dünya Kupası hakkını elde etmesinin herhangi bir rüşvetle alakası yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 2018 Dünya Kupası organizasyon hakkını elde etmesinin yolsuzluklarla ilgili olabileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

ABD’nin bazı eski FIFA yöneticilerine yönelttiği suçlamaları basın mensuplarına değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın 2018 Dünya Kupası organizasyon hakkını elde etmesinin herhangi bir rüşvet olayı ile alakası olmadığını belirtti.

Peskov, “Medyadaki haberleri okuduk, neden bahsedildiğini anlamıyoruz. Rusya Dünya Kupası’na ev sahipliği yapma hakkını kesinlikle yasal olarak elde etti, bu hiçbir şekilde herhangi bir rüşvetle alakalı değil, bunu kesinlikle reddediyoruz” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın tarihteki en iyi Dünya Kupası’nı düzenlediğini ve ‘bununla tüm ülkenin gurur duyduğunu’ vurguladı.

ABD yargısının yönelttiği suçlamalar

ABD’nin New York eyaletindeki Brooklyn Federal Savcılığı’nın yayınladığı iddianameye göre Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) üyelerinden bazılarına 2018'de Rusya'da düzenlenen ve 2022'de Katar'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası için rüşvet ödendi.

Savcılığın yayınladığı belgeye göre eski Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu Başkanı Jack Warner, Kasım 2010-Nisan 1011 döneminde toplam 5 milyon dolar tutarında rüşvet aldı.

FIFA tarihinin en büyük skandalı

FIFA tarihinin en büyük skandalı, Mayıs 2015’te Zürih’te beş yıldızlı bir otelde ABD’nin talebiyle FIFA’nın 9 üst düzey görevlisini yolsuzluk şüphesiyle gözaltına almasıyla patlak vermişti. O zaman toplam 14 bürokrata suçlama yöneltilmiş, o zamanki FIFA Başkanı Joseph Blatter ve FIFA Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı ve üyesi UEFA Başkanı Michel Platini 8 yıl boyunca futbolla ilgili tüm ulusal ve uluslararası aktivitelerden men edilmişti.