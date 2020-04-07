Rusya’da askeri uzmanlar koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına katılıyor

Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri’nde görev alan uzmanların Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Medikal Biyoloji Ajansı ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonuna karşı aşı geliştirme çalışmalarına katıldıkları bildirildi.

Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, kendilerine bağlı 48. Merkezi Bilim ve Araştırma Enstitüsü uzmanlarının ülkede Kovid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına katıldıklarını belirtti.

Enstitüde aynı zamanda koronavirüs enfeksiyonu ile ilgili önleme gereçleri geliştirme çalışmalarının da yapıldığına dikkat çeken Kirillov, “Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Medikal Biyoloji Ajansı ile birlikte yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları organize edildi” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Sintol araştırma ve üretim şirketi ile birlikte geliştirilen reaktif setinin kaydı yapıldı. Setin Rusya içinde kullanımına izin verildi."

Kirillov’a göre geliştirilen reaktif setinin avantajlı yanlarını, özel taşıma koşulları gerektirmemesi, daha uzun raf ömrü ve yüksek hassasiyet olarak sıraladı.