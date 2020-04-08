Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde doğalgaz patlaması: 1 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde bir doğalgaz tüpünün patlaması yaşandığı, bir cansız bedenin patlamanın yaşandığı evin enkazından çıkarıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), ülkenin Nijniy Novgorod bölgesindeki Filinskoye köyünde bir doğalgaz tüpünün patlaması sonrasında iki kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlık, açıklamasında "Sağlık görevlileri tarafından muayene edildikten sonra üç kişinin eve gitmesine izin verildi. Farklı düzeylerde yaralanan iki kişi Vaçskiy Merkezi Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

Arama kurtarma operasyonlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, patlamanın iki katlı bir binanın birinci katında meydana geldiği bilgisi verildi.

Diğer yandan bakanlık, bir kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığını ve biri çocuk olmak üzere 5 kişinin kurtarıldığını duyurdu.