Rusya'nın halk sağlığı ajansı, iş yerlerinde yemek yenilmemesi konusunda uyardı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), iş yerlerinde, çalışanların oturdukları alanlarda yemek yemelerinin yasaklanması tavsiyesinde bulundu. Çalışanların yemek yiyebilmeleri için iş yerlerinde düzenli olarak sterilize edilen ayrı bir alan oluşturulması istendi.

Rospotrebnadzor’un iş yerlerine gönderdiği yazıda, "İş yerlerinde çalışılan alanlarda yemek yenilmesi yasaklanmalı, yemekler sadece bunun için belirlenmiş bir odalarda yenilmeli" ifadeleri yer aldı.

Rospotrebnadzor yetkilileri ayrıca, iş yerlerinde çalışanların yemek yemeleri için ayrılmış bir alan bulunmaması halinde, içerisinde el yıkamak için gerekli donanımın bulunduğu bir odanın buna ayrılması tavsiyesinde bulundu. Söz konusu odanın her gün düzenli olarak dezenfektan maddelerle temizlenmesi de istendi.

Ajansın tavsiyeleri arasında, yemek yenirken tek kullanımlık tabak ve çatal-bıçağın kullanılması da yer alıyor. Bu eşyaların tek kullanımlık olmaması durumunda bulaşık makinesinde minimum 65 derece sıcaklıkta 90 dakika boyunca yıkanmaları istendi.

Rospotrebnadzor daha önce de uzaktan çalışma uygulamasına geçmeyen iş yerlerinde, çalışanların ofise girmeden önce ellerini antiseptik ile temizlemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

İş verenlere de hem mesailerinin başlangıcında hem de gün içerisinde çalışanlarının ateşlerini ölçme zorunluluğu getirilmişti.