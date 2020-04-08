Putin: Kovid-19 pandemisi nedeniyle her bölgedeki her kişi için mücadele etmeliyiz

Rusya'da koronavirüsle mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantının başında konuşan Vladimir Putin, her bir kişinin hayatı için mücadele etmeye hazır olmaları gerektiğinin altını çizdi.
#Putin opens meeting on #coronavirus situation in #Russia— Ruptly (@Ruptly) April 8, 2020
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'Önümüzdeki iki-üç hafta belirleyici olacak'
Rus liderin konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:
- Önümüzdeki iki-üç hafta Rusya'da koronavirüsle mücadelede belirleyici olacak.
- Bir yorgunluk oluştuğunu anlıyorum zira çoğu kişi için sürekli dört duvar arasında bulunmak sıkıcı ve rahatsız edici bir durum. Ancak başka seçenek yok. Karantina uygulamasına geçici olarak dayanmamız gerekiyor. Enfeksiyonla mücadelede ulaşmamız gereken dönüm noktası göstereceğimiz disipline ve sorumluluğa bağlı.
- Ekonomiyi durduramayız. Bölgeler arasındaki taşıt trafiğini, yük ve yolcu taşımacılığını kapatamayız, işletmelerin çalışmalarını kitleler halinde kısıtlayamayız. Bunun ne kadar yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamamız gerekir.
- Kendimizden emin şekilde, tempolu ve profesyonel bir şekilde çalışacağız. Bunun için sürdürülebilir makro ekonomik durum, asgari devlet borcu, önceki yıllarda biriken rezervler sayesinde sağlam bir 'güvenlik yastığı', her türlü olası senaryodaki sorunları çözecek kaynaklar da dahil her şeye sahibiz. En nihayetinde, geçmiş yıllardaki krizleri aşarken kazandığımız deneyime de sahibiz.© Sputnik / Михаил Климентьев
Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak
- Sağlık sisteminde oluşturulan rezervlerin, ek kapasitelerin tamamının gerekli olmamasını umacağız. Ancak şu anda her bölgedeki her bir kişinin hayatı için mücadele etmeye hazır olmalıyız. Bugün sağlık kuruluşlarındaki durumun iyileştirilmesi, kaynaklarının ve imkânlarının artırılması tüm bölgeler için ortak ve vazgeçilmez görevdir. Bu amaçlar doğrultusunda hastanelerin enfeksiyon birimlerinde ilave özel ve tam donanımlı yatakların tesis edilmesi için 33 milyar rublenin üzerinde kaynak aktarıldı. Ayrıca solunum cihazları, yoğun bakım ekipmanı, ambulans alınması için de yaklaşık 13 milyar ruble tahsis edildi. Tüm bunlar bu ay içinde bölgelere ulaşmaya başlayacak.
- Doktorlar, hemşireler, sağlık personeli için de özel çalışma koşulları ve artan yük nedeniyle ek ödeme yapılmasını kararlaştırdık. Federal bütçeden bunun için 10 milyar rubleden fazla kaynak ayrıldı ve en kısa sürede bölgelere ulaşacak. İnsanlar, bu ödemeleri zamanında, gecikme olmaksızın almalı. Bu uzmanlar cephe hattında yer alıyor. Bu nedenle, bu terminolojiden ve bu durumdan yola çıkarak, federal bütçeden doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli için artırılmış sigorta güvenceleri verilmesi yönünde bir karar daha alınması doğru olacak. Zira bu, Rusya Silahlı Kuvvetleri personeli için de yapılmıştı.
'İş dünyasının alacağı darbeyi yumuşatmalıyız'
- Şirketlerin, kuruluşların, işletmelerin normal çalışma grafiklerine dönmeleri için gereken tüm koşulları oluşturmalıyız. Yüksek risk nedeniyle çalışmaları kısıtlanan işletmelere ilişkin net bir liste oluşturulmalı. Diğer kuruluşlar, tüm sağlık gerekliliklerine ve güvenlik kurallarına uyarak çalışmalarını sürdürebilir.© Sputnik / Iliya Pitalev
- Elbette kriz durumlarını en aza indirgemeli, halihazırda ciddi kayıplar veren ve vermeye devam edebilecek olan iş dünyasının alacağı darbeyi yumuşatmalıyız. Her bölgede, bölgenin ekonomisi için önemli, sistemsel rol oynayan işletmelerin listesinin oluşturulmasını kararlaştırdık. Bölge liderlerinden her bir işletmenin sorunlarıyla ilgilenmelerini, işletmelerin sürdürülebilirliklerinin sağlanmasına, istihdamlarının korunmasına katkı sunmalarını, onlar için somut çözümler bulmalarını rica ediyorum.
- KOBİ'ler için sigorta primlerinin oranını yüzde 30'dan yüzde 15'e indirmiştik. Buna ek olarak, zarar gören tüm KOBİ'lerin sigorta primi ödemelerinin 6 ay ertelenmesini öneriyorum. Hükümete, Merkez Bankası'nın katılımıyla beş gün içinde iş dünyası için ek destek programı hazırlama talimatı veriyorum. Bu program, şirketlerin istihdamlarını, çalışanlarının gelirlerini azami oranda korumalarına olanak sunmalı.
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