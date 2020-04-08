Peskov: START-3'ün uzatılmasıyla ilgili sorular ABD'ye yöneltilmeli

8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın 10. yıldönümünde gazeteciler, Peskov'a yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) START-3'ün uzatılması da dahil bir dizi konuyu askıya aldığına dair hissiyat oluşup oluşmadığını sordu.
Peskov, START-3'ün süresini uzatma şansı olup olmadığı sorusu karşısındaysa "Bunu ABD'ye sormalısınız" yanıtını verdi.
Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.
Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021'de dolacak.
Putin ABD'yi uyarmıştıSTART-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.
Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.
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