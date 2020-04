Grozniy Havalimanı, Kovid-19 testini gelen ve giden yolcular için zorunlu kıldı

View this post on Instagram

❗️СРОЧНО! ВНИМАНИЕ! СРОЧНО! ⠀ С 11.04.2020 НА РЕЙСЫ «МОСКВА-ГРОЗНЫЙ» БУДУТ ДОПУЩЕНЫ ТОЛЬКО ТЕ ПАССАЖИРЫ, У КОТОРЫХ БУДУТ СПРАВКИ ОБ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ НА COVID-19. ⠀ Дорогие друзья! Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам ВСЕХ рейсов «Москва-Грозный» ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. ⠀ С этой даты на посадку в аэропорту г. Грозного будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19. ⠀ ❗️❗️❗️ВАЖНО! При этом всем пассажирам необходимо быть в защитных масках. ⠀ Просим заблаговременно, до покупки билетов, пройти указанный выше тест. Авиакомпаниям рекомендовано не продавать билеты пассажирам при отсутствии указанной справки. Но даже при наличии билетов пассажиры без справки об отсутствии COVID-19 допущены к посадке ❗️НЕ БУДУТ. ⠀ Пассажирам, уже имеющим на руках билеты на даты, начиная с 11.04.2020, настоятельно рекомендуем в срочном порядке сделать тест на коронавирус. ⠀ Напоминаем, что главная и единственная цель данных мер - не допустить ввоз и распространение новой коронавирусной инфекции, защитить здоровье и сохранить жизни людей. _______________ ✈️ АО «Вайнахавиа» 📍Аэропорт Грозный «Северный» ☎️ +7 (8712) 22-47-60 🌐 www.vaynahavia.com 📧 vaynah-avia@mail.ru ⠀ #Кадыров #ЧеченскаяРеспублика #Грозный #Аэропорт #АэропортГрозный #АэропортСеверный #Вайнахавиа #ГенДиректор #АльвиШахгириев #Шахгириев #Внимание #Срочно #Объявление