Rusya: İdlib'de Türkiye'nin kontrolündeki gruplar, son 24 saatte silahlı eylem gerçekleştirmedi

Basın toplantısı düzenleyen Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, "Son 24 saatte Türkiye'nin kontrolündeki yasadışı silahlı oluşumlar tarafından ateş açılmadı. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi ile Türk tarafı arasındaki operasyon işbirliği için özel iletişim kanalı kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor" dedi.

Rus askeri polisinin Halep ve Haseke'de devriye faaliyetlerine devam ettiğini bildiren Juravlyov, Kuayres hava üssü - Metras hava üssü - Hanik-Faukani - Ayn İsa - Mazaraat - Bir Hamid - Kuayres hava üssü güzergahında Rusya tarafından hava devriyesi gerçekleştirildiğini de belirtti.