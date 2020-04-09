Putin: Koronavirüsle mücadeleye rağmen ulusal çıkarlarımızı korumalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye rağmen iç güvenliği sağlamaları ve ulusal çıkarların sağlanması için bölgedeki gelişmeleri analiz etmeleri gerektiğini söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri, bugün video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Kovid-19'la mücadele çalışmalarını ele aldı.

Toplantıda konuşan Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki durumun nasıl değiştiğini, mevcut durumun ekonomiyi, sanayi kuruluşlarının çalışmalarını, ulaştırma, enerji sektörlerini ve diğer alanları nasıl etkilediğini izlediklerini kaydetti.

Rusya'nın pandeminin oluşturduğu duruma uygun önlemler almak zorunda olduğunu ifade eden Putin, "Pandemi, milyonlarca insanın olağan yaşam düzenini ciddi şekilde değiştiriyor. Ancak bir husus değişmemeli: iç güvenliğimizi garantili şekilde sağlamalıyız ve Rusya'nın ulusal çıkarlarının mutlak şekilde sağlanması için çevremizdeki tüm gelişmeleri dikkatlice analiz etmeliyiz" dedi.