Rus Dışişleri: İdlib'deki militanlar ateşkesi bozma girişimlerini sürdürüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugünkü basın toplantısında, Suriye’de Şam’ın kontrolünde olmayan İdlib, El Tanf ve Fırat’ın doğusundaki durumun endişe verici olduğunu belirterek, "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rus-Türk mutabakatının hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar devam ediyor. Genel olarak ateşkese uyuluyor, ama militanlar çabalarımızı bozma girişimlerine son vermiyor" ifadelerini kullandı.
"Özellikle de M-4 karayolu boyunca güvenlik koridorunda ortak Rus-Türk devriyesinin yapılmasına her türlü engel oluyorlar" diyen Zaharova, "Bu, İdlib’de kontrolün teröristlerin elinde olduğunu bir kez daha doğruluyor. Onlar kan dökmeye devam etme niyetinde" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)