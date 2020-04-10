Putin, Rusya'nın askeri teçhizat ihracat hacmi hakkında konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri teçhizat ihracat hacmine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yabancı Ülkelerle Askeri Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuşan Putin, şu ifadeleri kullandı:
"Geçen yıl askeri teknik işbirliğinin sonuçları kesinlikle olumluydu. Genel olarak olumsuz konjüktüre ve rakiplerin sert muhalefetine rağmen, yabancı devletlerle askeri ve teknik işbirliği sistemi başarılı bir şekilde çalıştı. Planlarımızı tam olarak gerçekleştirmekle kalmadık, aynı zamanda onları yüzde 2 oranında aştık. Yurt dışına 15 milyar doları aşan askeri teçhizat tedarik edildi. Sipariş portföyü bugün 55 milyar dolardan fazla. Ortaklar arasında yaklaşık 100 ülke var."
Rus lider ayrıca, geçen yılın ekim ayında düzenlenen Rusya-Afrika zirvesinin iyi bir ivme kazandırdığına vurgu yaparak, "Afrika devletleriyle yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni sözleşmeler imzalandı" dedi.
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